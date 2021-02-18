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ГАЗ Олега Дерипаски начал продажи нового среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT»

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Продажи среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT» начались 18 февраля в 157 дилерских центрах ГАЗа на всей территории России, сообщили в Группе ГАЗ.

Спецпрограммы от производителя позволят приобрести автомобиль на самых выгодных условиях.

Как известно, в новой модели используется бескапотная кабина, что позволило уменьшить габариты автомобиля и увеличить объем грузового отсека.

Применение же хорошо известного в России дизельного двигателя Cummins ISF 2.8, агрегатированного с новой 6-ступенчатой коробкой передач, а также элементов трансмиссии от более тяжелых версий среднетоннажников ГАЗ позволило создать эффективный и экономичный грузовик с большим запасом прочности и высоким ресурсом, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию.

В модельном ряду нового поколения ГАЗ автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность – до 2,2 т) и «ГАЗоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность – до 5 т). Для выпуска линейки поколения NEXT, который ведется на ГАЗе с 2013 года, промышленник Олег Дерипаска инвестировал в создание новых производств с высоким уровнем автоматизации и современной системой качества. Для организации производства автомобиля «Валдай NEXT» было закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка, модернизирован сборочный конвейер.

Основной сферой использования новой модели должны стать городские перевозки, муниципальное и городское хозяйство.

На данный момент к заказу уже доступны промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем модельный ряд пополнят рефрижераторы, автомобили с КМУ, эвакуаторы, самосвалы и другая спецтехника. Объем грузового отсека автомобиля – от 20 до 29 куб. м; площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет, а минимальный радиус разворота – 6,2 м.

Целый ряд финансовых программ позволит приобрести «Валдай NEXT» на самых выгодных условиях, в том числе: фирменный trade-in со скидкой 250 тыс. руб. при сдаче бескапотного коммерческого автомобиля полной массой от 2 до 12 т, лизинг с первым взносом от 0%; отсрочка платежа по лизингу на 90 дней или сервисный контракт на 80 тыс. км в подарок.

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