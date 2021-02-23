В Татарстане при ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека

В Татарстане в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в 11.50 на 3-м км автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш. Согласно предварительной информации ведомства, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Красноярском крае.