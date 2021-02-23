В Улан-Удэ Lexus насмерть сбил двух подростков

В Улан-Удэ водитель машины марки Lexus насмерть сбил двух подростков и скрылся с места происшествия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

«По предварительным данным, сегодня около 18.20 на улице Революции 1905 года водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов. После чего с места ДТП скрылся», — сказали в МВД.

Отмечается, что 16-летние мальчик и девочка погибли на месте. В настоящий момент водитель уже задержан. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим.

Ранее в Татарстане при ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.