«Ъ»: Росстандарт отменит ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

В России отменят вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. Соответствующее решение приняла комиссия Росстандарта, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол комиссии.

Как сообщает издание, в стране будет отменен ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Решение о его отмене было принято на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В центре считают, что данный ГОСТ противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже имелась возможность установки экспериментальных знаков. Также этот ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет.

Газете в ЦОДД Москвы сообщили, что малые знаки были установлены в столице по ГОСТ 52289, поэтому их сохранят на местах. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга также заявили, что способ установки знаков соответствует ГОСТ 52289 и их замена не потребуется.

Отмечается, что право применять экспериментальные знаки останется и после отмены документа, но только с разрешения Госавтоинспекции.