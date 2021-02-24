В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони

Женщина-водитель погибла в Благовещенске, пытаясь уйти от преследовавшего ее экипажа ГИБДД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Амурской области.

В дежурную часть Благовещенска поступил сигнал, что женщина, находящаяся за рулем Nissan March, устроила аварию и скрылась с места ДТП. Экипаж ДПС нашел автомобиль, который был в ориентировке, в нескольких кварталах от места происшествия, однако девушка проигнорировала требования полиции и попыталась скрыться. Полицейские начали погоню.

«На улице Октябрьской правонарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana. В результате автоаварии водитель Nissan March – женщина 1987 года рождения — скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении.

В УМВД сообщили, что также получили травмы водитель и пассажирка второй машины.

Как уточнили в полиции, погибшая женщина уже привлекалась до этого по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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