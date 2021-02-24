«Роснефть» обеспечит моторным маслом нового поколения гоночную команду LADA SPORT ROSNEFT

Компания «РН Смазочные материалы», специализированное дочернее общество НК «Роснефть», обеспечит моторным маслом нового поколения Rosneft Magnum Racing гоночную команду LADA SPORT ROSNEFT в сезоне кольцевых гонок 2021 года.

Благодаря специально подобранной рецептуре cинтетической основы и пакета современных функциональных присадок моторное масло Rosneft Magnum Racing обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа при экстремальных режимах работы. Также новое масло имеет высокие эксплуатационные свойства, оптимально сочетая термическую стабильность, сопротивляемость к окислению, улучшенную защиту от износа.

Масло Rosneft Magnum Racing было протестировано пилотами команды на финальных заездах 2020 года и отлично показало себя в работе двигателя на высоких оборотах: оно не образовывает нагар, обеспечивает стойкость к испарению и низкий коэффициент трения.

Команда LADA SPORT ROSNEFT продемонстрировала высокие результаты и одержала победу во всех дисциплинах 2020 года. Новый сезон гонок откроется в мае в Смоленске и закончится в октябре в Сочи.

«Роснефть» с 2015 года является титульным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов LADA. Партнерам — пилотам гоночной команды — были вручены именные канистры с маслом Rosneft Magnum Racing для тестирования и подготовки к сезону гоночных болидов.