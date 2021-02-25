Опрос: каждый четвертый россиянин планирует обзавестись машиной в этом году

Авто.ру провел опрос среди своих пользователей, планируют ли они покупку автомобиля в 2021 году. Оказалось, что каждый четвертый ответивший собирается обзавестись машиной, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Авто.ру.

Еще 10% респондентов либо только что купили, либо в ожидании уже оплаченного автомобиля. Планировали покупку на 2021 год, но успели осуществить ее до Нового года — 4% опрошенных.

Остальные участники опроса признались, что менять автомобиль в ближайшее время не планируют. Часть из них купили машину не больше трех лет назад. Еще 12% владеют автомобилями постарше, но отметили, что довольны их состоянием и надежностью.

А вот те, кто пока не готов пересесть с общественного транспорта, отметили, что от покупки их удерживают — высокие цены и финансовая политика дилеров. Такой ответ дали 30% опрошенных.