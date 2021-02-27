Автобус с 30 пассажирами врезался в столб в Ижевске

В Ижевске автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла утром 27 февраля напротив дома №1 по улице Буммашевская.

«Водитель автобуса «Нефаз» мужчина 1961 года рождения не справился с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие — опору линии электропередачи», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что в автобусе находились 30 пассажиров.

В результате пострадали шесть человек. Отмечается, что ДТП произошло в условиях снегопада.

Ранее под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы.