Действующий порядок техосмотра продлен до октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка технического осмотра автомобилей до 1 октября, сообщается на сайте российского правительства.

По словам Мишустина, срок введения нового порядка техосмотра необходимо отложить из-за возможных накладок, представляющих опасность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Постановление кабинета министра продлевает срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, до 1 октября. При этом премьер поручил министерствам и ведомствам сделать все необходимое, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев, указано в сообщении.

Новые правила техосмотра должны были вступить в силу с 1 марта текущего года. Они предусматривали введение электронных диагностических карт и фотофиксации процедуры техосмотра, а также запуск иных процедур, влияющих на работу профильного бизнеса.

25 февраля Мишустин анонсировал продление действующих правил технического осмотра на полгода.