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Власти Барнаула заявили, что ремонт дорог в феврале не связан с визитом Мишустина

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Власти Барнаула объяснили решение о начавшемся в феврале ремонте дорог перед возможным визитом премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии.

В заявлении призвали не связывать ремонт с посещением премьером региона.

«Официально заявляем, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии», — сказано в публикации.

Там также уточнили, что в течение уже двух недель в Барнауле ведутся работы с применением технологии холодного асфальта, которая позволяет накладывать покрытие при отрицательных температурах.

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