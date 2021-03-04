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Автобус врезался в опору ЛЭП в Ижевске, пострадали пассажиры

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В Ижевске девять человек пострадали при столкновении автобуса с опорой линии электропередач. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла на Буммашевской улице в районе дома № 1. Водительница автобуса «Нефаз» 1983 года рождения не справилась с управлением и врезалась в столб.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров автобуса получили травмы, доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

27 февраля по этому же адресу произошла аналогичная авария.

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