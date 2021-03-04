Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Почти весь день сохранялись семибалльные пробки. Наибольшие затруднения наблюдаются на центральных набережных: Раушской, Софийской, а также на Большом Москворецком мосту, на Большой Лубянке, Лубянском проезде, на Тверской улице и улице Новый Арбат.

Кроме того, водители стоят на Бульварном кольце от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском и Никитском бульварах. Проблемы с движением наблюдаются на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Ранее пробки растянулись на 190 км в утренний час пик в Москве.