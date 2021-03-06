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Эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля

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Автор издания «Автовзгляд» предупредили водителей об опасной ошибке при парковке автомобиля в нынешнее время года.

Россиян попросили не парковаться ночью в луже, так как в случае замерзания воды уехать с парковки на следующий день станет затруднительно. При этом, если лужа оказалось глубокой, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки. В таком случае, даже если одна сторона авто останется на снегу, колесо может начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а то колесо, которое в луже — и с места не сдвинется. Выйти из подобной сложной ситуации можно при помощи лома или лопаты, которые пригодятся, чтобы разбивать лед, также можно обратиться за помощью к другим водителям и попросить потянуть машину тросом.

Издание напоминает, что барабанные задние тормоза и вовсе могут заклинить, если при срыве колодки в попытке выехать из замерзшей лужи одна из них сорвется с креплений. Кроме того, длительные попытки вырваться из застывшей лужи могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач и порче ремня на машинах с вариатором.

«Обратите внимание и на колеса. Если в одной из покрышек торчит саморез и колесо спускает, то ставить машину в лужу нельзя. За ночь из шины может выйти весь воздух и вода попадет внутрь», — предупреждает автор.

Если же удалось вырваться из снежно-водяной каши без последствий, то рекомендуется перед началом поездки просушить тормоза: нажать несколько раз на педаль, чтобы удалить влагу, которая осталась между колодками и тормозными дисками.

Ранее стало известно, что в Москве изменят тарифы на платную парковку.

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