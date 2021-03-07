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В Красноярске пикап влетел в остановку с людьми

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В Красноярске автомобиль влетел в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Красноярскому краю.

Там отметили, что пикап двигался из центрального района города в сторону Зеленой Рощи.

Из-за внезапной помехи на дороге со стороны другой машины пикап совершил наезд на остановку общественного транспорта «Зенит», где находились четыре человека.

По данным МВД, в результате пострадал находившийся на остановке мужчина и трое несовершеннолетних 15-16 лет. Они доставлены в больницу с различными травмами.

На месте работают профильные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль протаранил остановку на западе Москвы.

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