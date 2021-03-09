Составлен рейтинг городов России с самыми вежливыми водителями

Названы российские города с самыми вежливыми водителями, об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, культуру поведения на дорогах выше всего оценили жителя Красноярска — в среднем 3,6 балла из 5. При этом пешеходы оценили вежливость водителей ниже (3,1 балла).

Второе место рейтинга заняла Москва. Горожане без машины поставили 3,1 балла автомобилистам. Сами же водители оценили культуру поведения на дорогах чуть выше (3,5 балла).

На третьем месте оказались Петербург и Пермь, где водители оценивают культуру поведения на дорогах на 3,5 балла, а пешеходы — на 3.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из российских городов-миллионников.