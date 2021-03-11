В Совфеде разработали законопроект об изменении системы формирования тарифов на техосмотр

В Совете Федерации разработали законопроект, который изменит принцип формирования тарифов на техосмотр при помощи введения базовой цены и ценового коридор по аналогии с ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Региональные власти продолжают использовать методику 2012 года для расчета ТО, уточняет СМИ. Операторы считают ее устаревшей и не позволяющей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от региона). Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести систему, как у ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор.

Также сенатор предлагает передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). По расчетам Кутепова, таким образом поступления в федеральный бюджет составят от 255 млн руб. в год.



Разработчики законопроекта также предлагают ввести электронные диагностические карты автомобилей и запуск процедуры фотофиксации. Документ предложен в рамках нового порядка техосмотра, который вступит в силу 1 октября.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка технического осмотра автомобилей до 1 октября.