В Москве задержали автомобилиста с общей суммой штрафов около 4 млн рублей

В Москве полицейские поймали автомобилиста, имеющего штрафы на сумму в более чем 3 млн рублей и более 1 миллиона пени. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.

Отмечается, что для задержания автомобилиста полицейские разбили окно передней двери автомобиля.

«При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Против автомобилиста возбудили административные дела по ч.1 ст. 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Отмечается, что автомобиль мужчины был отправлен на штрафстоянку, а сам он попал под административный арест на 10 суток.