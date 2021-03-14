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Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года

В аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли пять человек, в том числе двое детей

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В результате ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Kia погибли пять человек, сообщает «Интерфакс». В аварии погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, из них двое — дети.

Автодорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень перекрыта в обоих направлениях, автомобили направляются в объезд сотрудниками ДПС.

«По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее в ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах.

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