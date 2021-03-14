В результате ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Kia погибли пять человек, сообщает «Интерфакс». В аварии погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, из них двое — дети.

Автодорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень перекрыта в обоих направлениях, автомобили направляются в объезд сотрудниками ДПС.

«По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее в ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах.