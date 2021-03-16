«Ъ»: в РФ могут увеличить наказание за систематическое пьяное вождение

В России собираются увеличить максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет, пишет газета «Коммерсантъ».

Сообщается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила такие поправки к УК РФ.

По информации издания, в МВД изменения объясняют тем, что существующие в настоящее время санкции не дают эффекта: люди в пьяном виде садятся за руль даже после судимости за это.

Как стало известно, текст изменений в УК РФ разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Правки внесут в статью 264.1 УК РФ, устанавливающую санкции для водителей, которые ранее уже были наказаны за пьяное вождение в рамках КоАП. Если гражданин в течение года будет вновь пойман на том же нарушении, он становится преступником, пишет газета.

Отмечается, что суд может назначить лишение свободы на срок до двух лет, штраф 100–300 тысяч рублей и другие виды наказаний. Для тех, кто уже был судим по статье 264.1 УК, министерство предлагает применять еще более жесткие санкции. «Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении.

Ранее в России впервые лишили прав за вождение электросамоката в нетрезвом виде.