«Ъ» узнал о планах собирать данные об усталости водителей в пути

Автопроизводителей планируют обязать передавать на единую платформу данные о состоянии движущихся машин каждые 15 минут, в том числе о состоянии фар, направлении и скорости движения, ухудшении видимости, передает «Коммерсантъ».

По информации издания, все эти данные будут попадать на единую цифровую платформу «Автодата».

На сегодняшний день НТИ «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» разрабатывают законопроект о работе платформы и сборе данных.

Раз в минуту производителю необходимо будет собирать данные о скорости движения и направлении транспортного средства, а также координаты и информацию о динамике автомобиля, говорится в документе.

Кроме того, раз в 30 минут транспортное средство будет передавать данные о состоянии габаритных огней, фар, дорожных работах, препятствиях на дороге, снижении видимости и признаков усталости водителя. Также производитель будет получать информацию о техническом состоянии автомобиля.

Все данные раз в 15 минут будут передаваться на платформу «Автодата» вместе с VIN-номером, классом и категорией, идентификатором сообщения и расчетной грузоподъемностью автомобиля.

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