Под Рязанью 18 человек пострадали после опрокидывания автобуса

В Рязанской области произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Москва – Пенза». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Источник уточнил, что опрокидывание автобуса произошло Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.

По его словам, в результате пострадали 18 человек, им оказывается медицинская помощь.

При этом всего в автобусе находилось 58 пассажиров, включая водителя.

На месте работают спасательные службы.

Ранее под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы.