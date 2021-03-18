ГИБДД назвала дату отмены «площадки» в экзамене на права

В ГИБДД рассказали, когда в экзамен на права для будущих автомобилистов уйдет часть с «площадкой». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, внесение данных изменений произойдет с 1 апреля.

В ведомстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции будут проводить оценку навыков начинающих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Там также добавили, что новая форма сдачи экзамена на права будет касаться тех, кто обучается на управление грузовиком, автобусом и легковым автомобилем. Для будущих мотоциклистов часть экзамена с «площадкой» будет сохранена.

При этом изменения были внесены и в перечень нарушений и ошибок, за совершение которых претендент может получить штрафные баллы. Среди ошибок, за которые сдача экзамена прекращается сразу, теперь оказались «езда с непристегнутым ремнем», а также использование мобильного телефона во время езды.

Для успешной сдачи экзамена на получение прав допустимым является начисление не более пяти штрафных баллов.

Ранее МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на права.