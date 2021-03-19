При ДТП с автобусом под Астраханью пострадали 14 человек

В результате опрокидывания автобуса в Харабалинском районе Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, на трассе «Волгоград – Астрахань». По данным ведомства, водитель автобуса Daewoo не справился с управлением на скользкой дороге и упал в кювет. В транспортном средстве были сотрудники ООО АПК «Астраханский», которые ехали на работу.

Отмечается, что 14 пассажиров получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

По факту аварии прокуратура Астраханской области начала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что 18 человек пострадали в результате произошедшего в Рязанской области ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Москва – Пенза». Инцидент произошел в Спасском районе, на 226-м км федеральной дороги М-5.