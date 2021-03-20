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Россиянам посоветовали не торопиться со сменой резины на автомобиле

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал жителям Европейской части России не спешить с заменой резины на автомобиле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ночью еще сохраняются отрицательные температуры. Устойчивый период через 0°C происходит в центре Европейской России 27-28 марта, однако ночные температуры могут сохранять отрицательное значение еще долгое время.

Вильфанд отметил, что в Москве могут быть снегопады и в первой декаде апреля, напомнив, что такую погоду предполагает климат.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет весенняя погода. По прогнозам синоптиков, позитивные перемены в погоде начнутся с 23 марта. В конце первого весеннего месяца будет солнечная и сухая погода.

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