На Алтае пенсионерка дважды за день попала в ДТП

Жительница села Сросты Егорьевского района Алтайского края дважды за день попала в ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Рубцовска.

«Водитель 1984 года рождения допустил занос автомобиля ВАЗ-2115, в результате чего совершил наезд на пешехода 1956 года рождения. Пешеход получила травмы», — говорится в сообщении.

Пенсионерке вызвали скорую помощь, врачи приняли решение о госпитализации. Когда женщину повезли в больницу, проехав полтора километра, машина скорой помощи не справилась с управлением, из-за чего опрокинулась.

Детали о состоянии женщины не уточняются, она находится в больнице.

Ранее в результате опрокидывания автобуса в Харабалинском районе Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек.