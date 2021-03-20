Под Краснодаром машина упала в реку, два человека погибли, ребенок пропал

В Краснодарском крае машина УАЗ упала в реку, из-за чего два человека погибли, ребенок пропал. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

«Автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой в станице Шапшугской. По факту гибели людей следственным отделом по Абинскому району СКР проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья из бабушки, родителей и двух детей приехала на природу в станицу Шапшугскую. Около 14.00 мск машина переезжала реку Адегой. Внедорожник перевернулся. На берег выбрались 61-летняя женщина и 17-летняя девочка. Спасатели обнаружили в салоне тела 35-летней женщины и ее 45-летнего мужа. Сотрудники МЧС ищут 10-летнего мальчика.

Что стало причиной происшествия, не сообщается. На месте работают специалисты.

Ранее в Безенчукском районе Самарской области три человека погибли при аварии.