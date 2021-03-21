Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье

Два человека погибли в Приморском крае в результате ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управление МВД РФ по региону.

По данным полиции, авария случилась в районе 16 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный.

Как выяснили правоохранители, 47-летний водитель машины Subaru Forester, передвигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением. Иномарка врезалась в КамАЗ, который стоял на обочине дороги справа по ходу движения транспортных средств.

В ведомстве сообщили, что в результате аварии водитель Subaru Forester умер на месте происшествия. «Травмы, не совместимые с жизнью, получил и 43-летний пассажир транспортного средства», — сказано в сообщении.

Ранее в Приморье три человека стали жертвами ДТП с грузовиком и иномаркой.