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В МВД утвердили новый регламент экзамена на водительские права

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Согласно принятому решению, из экзамена на получение водительских прав будет исключено упражнение «площадка». Это позволит оценивать навыки начинающих водителей в реальных условиях дорожного движения.

Также в регламенте был изменен перечень ошибок, за которые претендент на получение водительского удостоверения может получить штрафные баллы. Кроме того, было скорректировано требование к информированию о порядке предоставления госуслуги.

При этом новые изменения разрешают нахождение в машине третьего человека, которым может стать представитель автошколы или общественных объединений, а также ожидающий своей очереди другой экзаменуемый.

Ранее в правоохранительных органах рассказали, какие именно изменения ждут начинающих водителей в практической части экзамена на права.

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