На границе России с Грузией произошла смертельная драка дальнобойщиков

В результате драки между двумя дальнобойщиками на российско-грузинской границе был убит водитель. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По информации СМИ, мужчина, предположительно турецкого происхождения, убил армянского водителя в ходе драки. Конфликт произошел в районе Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге.

По предварительной информации, оба дальнобойщика не из России или Грузии, уточняет РИА «Новости».

Уточняется, что на место преступления выехали следователи из Грузии. В пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии заявили, что информацию о конфликте ведомство не получало.

В момент убийства на границе России с Грузией скопилось нескольких сотен грузовиков. Это произошло по причине временного ограничения въезда и выезда из страны из-за угрозы схода лавин.