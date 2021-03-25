В Москве перекрыли движение на Хорошевском шоссе из-за загоревшейся машины

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыли движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе дома 25 А по Хорошевскому шоссе.

«Загорелась легковушка в среднем ряду. Возгорание ликвидировано. Движение перекрыто в сторону ТТК», — говорится в публикации.

Отмечается, что проезд в сторону проспекта Маршала Жукова открыт.

Позже в дептрансе уточнили, что движение по левой полосе в сторону ТТК восстановлено.

Ранее на МКАД загорелся грузовик.