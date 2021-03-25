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ГИБДД Тюмени проверит информацию о собаке за рулем

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ГИБДД в Тюмени проверяют информации о том, что женщина дала порулить автомобилем собаке, чтобы записать видео в Instagram. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управление ГИБДД по Тюменской области.

Ранее видео с собакой за рулем было распространено в Telegram-каналах.

«Проводим проверку», — сказали в ГИБДД, отвечая на просьбу прокомментировать данную ситуацию.

Ранее в феврале сообщалось, что 25-летняя жительница Москвы в состоянии алкогольного опьянения усадила за руль каршерингового автомобиля ребенка.

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