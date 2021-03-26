Под Новосибирском два взрослых и ребенок погибли в аварии с грузовиком

На трассе Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе Новосибирской области столкнулись легковая машина Renault Sandero и грузовик «Камаз», из-за чего два взрослых и ребенок погибли. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по области Сергей Страдымов, пишет ТАСС.

«В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира Renault, в том числе ребенок», — сказал он.

Авария произошла около 04:40 по местному времени (00:40 мск). 38-летний водитель Renault направлялся из Новосибирска в Омск и на 1 278-м км выехал на встречную полосу, из-за чего машина столкнулась с грузовиком «Камаз» с прицепом.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют причины и детали случившегося. Личности и точный возраст погибших устанавливаются.

Ранее три человека погибли в аварии со скорой помощью в Самаре.