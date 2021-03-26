Совхоз Грудинина обвинили в создании регулярной пробки в Подмосковье

Жители подмосковных поселков рядом с совхозом им. Ленина столкнулись с серьезными транспортными проблемами, сообщает интернет-издание «Взгляд».

Дорога, которая проходит по территории совхоза, постоянно перекрывается. Поэтому местные жители тратят до полутора часов, только чтобы выехать на Каширское шоссе.

О транспортных проблемах рядом с совхозом им. Ленина местные жители сначала рассказали в соцсетях. Затем проблемой заинтересовались журналисты. Жительница соседней с совхозом им. Ленина деревни Мамоново Светлана Малеева заявила, что проблема возникла на выезде из поселка Развилка.

«Мы не можем с детьми попасть в утреннее и вечернее время в Москву, а у меня дети там учатся. И вчера, и сегодня мы стояли в пробке, не могли выехать, и уже детям не до занятий. У нас вроде начали делать другой выезд, и вчера он был закрыт почему-то», – рассказала она.