При ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек

В результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 14 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек», — заявил источник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

При этом в областной прокуратуре заявили о девяти пострадавших, в числе которых – беременная женщина. По данным ведомства, водитель автобуса был госпитализирован.

Как рассказали в местном управлении МВД, автобус ПАЗ столкнулся с легковыми автомобилями SsangYong и Hyundai. По словам представителя ведомства, автобус не рейсовый и не городской.

19 марта при опрокидывании автобуса в Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек. По данным ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус упал в кювет.