Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Туле

В результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 15 человек, в том числе 13 медицинских работников, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным минздрава, пострадали 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник городской больницы №11, а также водитель и беременная пассажирка легкового автомобиля. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальные доставлены в больницы с различными травмами.

Автобус принадлежит Тульской областной психиатрической больнице № 2, он перевозил сотрудников учреждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Туле произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковыми автомобилями SsangYong и Hyundai. Изначально источник в экстренных службах сообщал о 14 пострадавших, а прокуратура — о девяти.