Автомобиль блогера Эдварда Била попал в крупное ДТП на Садовом кольце

Автомобиль Audi RS 6 Avant, принадлежащий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. – Примечание «Газеты.Ru»), попал в крупную аварию с участием пяти машин на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Блогер рассказал, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем.

«Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию», – заявил Бил.

При этом он добавил, что не знает, где в настоящее время находится его друг.

Ранее стало известно, что пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте ДТП движение осуществляется по одной из трех полос, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

В результате аварии пострадала одна женщина, она находится в реанимации.