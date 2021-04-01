Пострадавшая обвинила блогера Эдварда Била в ДТП на Садовом кольце

Аварию с участием пяти легковых машин на Садовом кольце спровоцировал владелец синей Audi RS 6 Avant, блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль. – Примечание «Газеты.Ru»), заявила полиции одна из пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, блогер пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что автомобилем управлял не он.

«Одна из пострадавших заметила, что ДТП спровоцировал именно блогер. На ее глазах он быстро перепрыгнул назад, а после отказывался выходить из машины», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что попавший в аварию автомобиль Audi RS 6 Avant принадлежит Эдварду Билу. Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

1 апреля пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте ДТП движение осуществляется по одной из трех полос, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

Женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей, была доставлена в реанимацию.