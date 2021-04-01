Блогер Эдвард Бил не является собственником машины, попавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил не является владельцем автомобиля Audi RS 6 Avant, которая попала в крупное ДТП на Садовом кольце, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

«Установлено, что регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля», — сообщается в заявлении.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел.