Эдвард Бил совершил 566 нарушений правил дорожного движения

За предполагаемым виновником крупного ДТП на Садовом кольце, блогером Эдвардом Билом числится 566 нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Большая часть нарушений ПДД связана с превышением скорости, в том числе — на 100 км/ч. Также зарегистрированы 245 превышений на 20-40 км/ч, 104 — на 40-60 км/ч, 48 — на 60-80 км/ч и 23 — на 80 км/ч.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей — Audi RS 6 Avant — совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее стало известно, что в массовой аварии в Москве пострадала консультант Госдумы.