Смертельное ДТП с участием каршеринга и такси произошло в Москве

Такси и автомобиль каршеринга столкнулись на улице Орджоникидзе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

«По уточненной информации, в результате ДТП погиб водитель такси и водитель каршеринга», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, перекрыты первая и вторая полосы движения по улице Орджоникидзе по направлению к третьему транспортному кольцу (ТТК).

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что за 2020 год в России на 20% увеличилось число летальных случаев в авариях с участием такси.