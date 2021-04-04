В России выросли цены на подержанные автомобили

В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Так, например, хэтчбек Kia Picanto с пятилетним пробегом сейчас стоит в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда был новым. Кроссовер Mazda CX-5 подорожал на 5%, по сравнению с ценой нового автомобиля пять лет назад. На 4% выросли в цене Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, а на 2% — Hyundai Creta.

«Некоторые 2–3-летние модели сейчас стоят дороже, чем тогда. Основная причина — рост стоимости новых автомобилей. За это время новые подорожали на 25-40%», — заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам замгендиректора по продажам машин с пробегом АО «АвтоDом» Владислава Хайновского, «продажи в минус» ушли в прошлое. Это связано с ростом курса валют, повышением НДС и утилизационным сбором.

Ранее россияне назвали приемлемую цену для покупки автомобиля с пробегом.