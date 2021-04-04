Сын российского миллиардера въехал в авто судьи

Под Волгоградом судья Дубовского районного суда попал в аварию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

ГУ МВД по региону сообщило, что 28-летний водитель BMW X5 не пропустил Skoda Octavia, когда выезжал с второстепенной дороги на трассу. За рулем Skoda Octavia находился 63-летний мужчина. В результате аварии в больницу доставили 71-летняя пассажирку Skoda. Детали о ее состоянии не уточняются.

Как пишет издание v1.ru, виновником аварии стал Денис Малашкин, сын волгоградского бизнесмена Александра Малашкина. Мужчина является владельцем предприятием по производству изделий из гипса и несколькими ресторанами в Волгограде.

Ранее в Краснодарском крае, в поселке Южный произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции. 40-летняя сотрудник полиции не справилась с управлением автомобиля и совершила наезд на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку.