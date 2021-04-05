Женщина пострадала в аварии в Воронеже из-за пьяного полицейского

Полицейский на Mercedes, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль на встречной полосе под Воронежем. В результате ДТП пострадала женщина, заявили РИА Новости представители МВД по региону.

По информации правоохранительных органов, авария случилась в 15.35 мск на дороге «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». За рулем иномарки был 38-летний полицейский, он двигался на личном авто вне службы. Он, не справившись с управлением, врезался в «ВАЗ-2115». Пострадавшая 28-летняя местная жительница доставлена в больницу.

В результате начата служебная проверка в связи с нахождением полицейского в нетрезвом виде за рулем, его отстранили от работы.

Ранее кабмин предлагал ужесточить наказание для пьяных водителей, повторно севших за руль.