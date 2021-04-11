Лобовое столкновение произошло на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Из-за произошедшей аварии в сторону центра оказались перекрыты четыре полосы из пяти. Движение в этом направлении затруднено на 2,6 км. При этом в сторону области движение затруднено » на 1,5 километра».

Согласно предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия преследуют лихача на юго-западе Москвы.