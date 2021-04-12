Человек погиб в ДТП с поездом под Архангельском

На железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области произошла авария с участием грузового поезда и грузового автомобиля, в результате которого погиб водитель грузовика. Архангельская транспортная прокуратура осуществляет проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как сообщается, автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Также случился сход одной тележки электровоза.

В пресс-службе Северной железной дороги рассказали ТАСС, что из-за аварии было временно приостановлено движение поездов по станции Емца, задержан пассажирский поезд №116 Москва — Архангельск.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).