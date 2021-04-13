Проект закона об отмене транспортного налога внесли в Госдуму

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об освобождении владельцев машин от уплаты транспортного налога. Данный законопроект вносится в ГД уже в шестой раз, сообщается на официальном сайте партии.

«Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды — сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива», – подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов.

По словам Миронова, инициативу, связанную с отменой налога, направляют на рассмотрение в Госдуму с 2012 года.

«Мы считаем, что транспортный налог давно надо отметить и в очередной раз вносим законопроект», — цитирует пресс-служба Миронова.

Как отметил парламентарий, отменить данный налог для водителей нужно как можно скорее. Миронов обратил внимание, что законопроект будет полезен и востребован.

Ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт.