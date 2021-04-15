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«Известия» назвали самых злостных нарушителей ПДД среди блогеров

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Газета «Известия» составила антирейтинг российских блогеров, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения (ПДД). Об этом изданию рассказали источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, первое место в списке занял популярный в сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого есть 674 штрафа.

В числе злостных нарушителей ПДД оказался блогер Эдвард Бил, который 1 апреля устроил в центре Москвы ДТП. За ним идут Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). На них были составлены сотни протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Издание рассказало, что Бил за рулем совершил 566 нарушений ПДД, большинство из них — за превышение скорости. Он зарабатывает деньги на том, что снимает пранки, где показывает зрителям, как нагло он нарушает ПДД.

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