МВД отметило рост числа ДТП с участием пьяных таксистов

В 2020 году в России почти на 15% выросло число ДТП, которые произошли по вине пьяных таксистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По информации ведомства, всего в прошлом году в стране случилось 3574 аварии с участием такси. При этом таксисты с признаками опьянения были виновны в 89,5% ДТП, участниками которого они являлись.

«Увеличилось на 14,8% (124) количество ДТП с участием водителей легкового такси, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. Число погибших в этих происшествиях увеличилось на 137,5% (19)», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в каждом четвертом регионе был отмечен рост автоаварий. Больше всего данный показатель увеличился в Пензенской области (+400%). За ней идут Самарская (+300%) и Московская (+161,1%) области.

Как отмечается, значительное влияние на аварийность при поездках пассажиров в такси оказали ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса.

Так, в апреле-мае 2020 года, когда был период строгих ограничений, фиксировалось снижение числа ДТП с участием такси, но вместе с тем произошел рост погибших.

Ранее в марте МВД России предложило ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение.