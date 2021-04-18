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Подросток устроил смертельное ДТП под Ростовом-на-Дону

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В Ростовской области произошла смертельная авария с автомобилем под управлением подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в районе 4.30 мск в Новочеркасске. Машина врезалась в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку.

По предварительной информации, за рулем находился водитель 2007 года рождения. Всего в автомобиле находились шесть человек, пять из которых погибли на месте, еще один пострадавший находится в реанимации.

Личности находившихся в салоне устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в России выросло число летальных случаев в ДТП с такси.

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