«Ъ»: контроль над дорожными знаками хотят вернуть МВД

Правительственная комиссия одобрила поправки к закону «Об организации дорожного движения», возвращающие контроль над дорожными знаками в ведомство Министерства внутренних дел, сообщает издание «Коммерсантъ».

В соответствии с инициативой, власти всех уровней будут обязаны согласовывать с подразделениями МВД – ГИБДД схемы расстановки знаков, разметки, светофоров и камер на дорогах.

При этом предлагается исключить согласование для знаков о аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварии, если движение ограничивается на срок не более двух суток, а также о проведении на дорогах массовых мероприятий продолжительностью не более суток.

Данная процедура была исключена из полномочий МВД в 2013 году.

Кроме того, поправки предусматривают упрощение информирования населения о новых платных парковках, в частности, исключается необходимость информирования через периодические печатные издания. В случае принятия поправок, власти смогут сообщать о платных парковках только через интернет.

По данным издания, правительственная комиссия «в целом» одобрила законопроект и рекомендовала его к рассмотрению на заседании кабинета министров.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.